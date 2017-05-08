REPORT ACF, BADELJ FUORI ALMENO 10 GIORNI, SALTA LA LAZIO
Contro il Sassuolo è stato costretto a uscire dopo pochi minuti. Oggi il report medico che ne segna l'infortunio e i tempi di recupero
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2017 13:33
Questo il report medico ufficiale della Fiorentina riguardo le condizioni di Milan Badelj: "La Fiorentina comunica che gli accertamenti odierni eseguiti all’atleta Milan Badelj hanno evidenziato una minima lesione muscolare all’adduttore lungo di sinistra. Sono già iniziate le terapie del caso fino al prossimo controllo tra dieci giorni."