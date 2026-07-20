Rep: "Fiorentina, focus su Coppa Italia e campionato. Il mercato rallenta, ma il finale può riaccendersi"

Cambia lo scenario: nessuna necessità di sacrificare un big.

Dopo i due acquisti che la Fiorentina punta a definire nei prossimi giorni, il mercato viola entrerà in una nuova fase. Con l'organico ormai quasi al completo, nelle prime settimane di agosto il club concentrerà le proprie attenzioni soprattutto sull'esordio in Coppa Italia e sull'inizio del campionato, rallentando inevitabilmente le operazioni in entrata.

Il finale della sessione estiva potrebbe però riaccendersi, tra possibili nuovi innesti e l'eventualità di cessioni importanti nel caso in cui arrivassero offerte considerate all'altezza. Rispetto a qualche settimana fa, tuttavia, il quadro è cambiato: la Fiorentina non è più costretta a sacrificare uno dei suoi big per esigenze di bilancio.

A riportarlo è la Repubblica.