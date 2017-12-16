Renzi: "Vorrei vedere la Fiorentina in testa alla classifica", poi la gaffe...

Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio e sindaco di Firenze, è intervenuto nel corso della trasmissione Piazza Pulita in onda su La7: "Napoli primo, Inter seconda e Juve terza. Formigli ed io amer...

Matteo Renzi, già Presidente del Consiglio e sindaco di Firenze, è intervenuto nel corso della trasmissione Piazza Pulita in onda su La7: "Napoli primo, Inter seconda e Juve terza. Formigli ed io ameremmo vedere una classifica diversa con la Fiorentina prima e gli altri staccati". Successivamente, resosi conto dell'errore, ha aggiustato il tiro: "Giusto, è l’Inter in testa… Non ci siamo più abituati".