Renzi: "Non ho nessun dubbio, la Fiorentina farà un grande campionato"
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 09:47
L'ex premier Matteo Renzi ha parlato a margine della Festa dell’Unità a Firenze, come riportato da Radio Toscana: “La Fiorentina farà un grande campionato. Cosa ci può dire sul nuovo Partito Democratico? Adesso andiamo a parlare in assemblea. Speriamo di fare come la Fiorentina a Verona contro l'Hellas domenica passata”.