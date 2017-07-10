Renzi: "Fiorentina italiana e Alfano al governo? Non mischiamo sacro e profano"
Il segretario del Pd Matteo Renzi ha parlato di viola a Radio Monte Carlo:"Ho grande stima per Andrea e Diego Della Valle e spero che rimangano alla guida della Fiorentina. Se preferirei una Fiorentin...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 22:49
Il segretario del Pd Matteo Renzi ha parlato di viola a Radio Monte Carlo:
"Ho grande stima per Andrea e Diego Della Valle e spero che rimangano alla guida della Fiorentina. Se preferirei una Fiorentina con una nuova presidenza di imprenditori italiani per un Alfano al governo? Non mischiamo il sacro (la Fiorentina), con il profano (Alfano). E’più facile che cambi il ministro degli Esteri che non la proprietà della Fiorentina".