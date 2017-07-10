Renzi: "Fiorentina italiana e Alfano al governo? Non mischiamo sacro e profano"

Il segretario del Pd Matteo Renzi ha parlato di viola a Radio Monte Carlo:"Ho grande stima per Andrea e Diego Della Valle e spero che rimangano alla guida della Fiorentina. Se preferirei una Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2017 22:49

Condividi