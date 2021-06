Renica: “Commisso e la Fiorentina devono un sacco di soldi ai procuratori, lo so per certo”

L’ex difensore del Napoli del periodo 1985-1991 Alessandro Renica è intervenuto a Radio Amore Campania dove ha analizzato il caos Gattuso e la situazione in casa Fiorentina del Presidente Commisso:

“Gattuso? Non credo che nessuno lo possa giudicare come uomo altrimenti si rischia di cadere in basso, quelli che lo conoscono ne parlano veramente tutti bene ed i suoi gesti parlano per lui. Cosa sia successo a Napoli e Firenze non è dato saperlo, ci sono le riservatezze ed i silenzi stampa a riguardo. Procuratori? Ovviamente ci sono quelli perbene e quelli meno, ma è importante che non cerchi di truffare la società o il calciatore. Ciò che ho saputo per certo, è che il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, è la persona che deve più soldi a tutti i procuratori che ci sono. Ha una cifra di commissione da pagare che è impressionante. Quando cominciano problemi così è un guaio, ricordatevi che il Napoli per una cosa del genere fallì…”.

