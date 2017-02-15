Il Real ribalta il Napoli, 3-1 al Bernabeu. Eurogoal di Casemiro

Il Real vince 3-1, non basta Insigne.

È terminato il match del Bernabeu tra Real Madrid e Napoli. Vincono i blancos di Zidane in rimonta.

Vantaggio Napoli all'ottavo con Insigne che da 35 metri beffa Navas in posizione sbagliata con un piazzato. Benzema di testa pareggia dopo il cross di Carvajal al minuto 19. Nel secondo tempo Ronaldo ubriaca Koulibaly sull'out di destra e crossa a rimorchio per Kroos che non perdona, tutto ciò al minuto 49. Cinque minuti dopo un goal incredibile: Albiol mette fuori e Casemiro di esterno al volo trova l'angolo sganciando un destro terrificante. Al San Paolo gli azzurri hanno bisogno del 2-0 o vincere con due reti di scarto per qualificarsi. Con il 3-1 saranno supplementari.

5-1 per il Bayern Monaco contro l'Arsenal.

Gabriele Caldieron