Il Real Madrid ha scelto la maglia viola per la finale di Champions contro la Juventus

Se la Juventus dovesse scegliere la maglia bianconera gli spagnoli scenderanno in campo con la maglia viola

Il Real Madrid ha sciolto il nodo relativo al colore della divisa che indosserà a Cardiff nella finale di Champions League contro la Juventus il prossimo 3 giugno. Risultando formalmente 'squadra ospite', i Blancos avevano la possibilità di scegliere fra la maglia nera e quella viola.

Secondo Arancha Rodriguez, giornalista di 'Real Madrid TV', le merengues scenderanno in campo per la finalissima con la divisa viola, mentre, e questo già lo si sapeva, la Vecchia Signora indosserà la prima maglia bianconera dopo aver messo da parte l'ipotesi della blu portafortuna, con la quale vinse la Champions League nel 1996.

Guardando alle sfide passate e agli aspetti scaramantici, che nel calcio hanno sempre il loro peso, i precedenti dicono che la Juventus può sorridere. Nel 1998, quando Madama perse la finale di Champions contro il Real, la squadra spagnola indossava la classica 'camiseta blanca'.

Goal.com