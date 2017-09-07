Il Re Leone torna a Firenze: Batistuta in città per un evento esclusivo a Palazzo Vecchio

Gabriel Omar Batistuta torna a Firenze, adesso è ufficiale. Lo farà, in particolare, in occasione del Wired Next Fest che si terrà in città, in Palazzo Vecchio, nei giorni di sabato 30 settembre e dom...

A cura di Redazione Labaroviola 07 settembre 2017 17:59

Condividi