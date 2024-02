Ranieri: “Tutti abbiamo dato l’anima, ora da folli non dare continuità. Perso punti in maniera incredibile”

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ha SkySport al termine della vittoria contro la Lazio.

Partita stregata oggi? Grandissima partita, un primo tempo strepitoso ma sono passati loro in vantaggio, se non sfrutti le occasioni… la Lazio è un grande squadra. Nel secondo tempo siamo entrati ancora più determinati e l’abbiamo ribaltata. Oggi c’era bisogno di tutti, dovevamo fare una grande partita e lo abbiamo fatto, tutti quelli che sono entrati hanno dato l’anima. Ora dobbiamo dare continuità, sarebbe da folli non farlo.

Cosa ci siamo detti all’intervall0? Quest’anno abbiamo perso punti in maniera incredibile, rientrare in svantaggio dopo questa prestazione non è stata facile ma avevamo fiducia perché stavamo giocando bene.

Formazione offensiva si addice molto alla squadra? Si, avevamo solo Arthur mediano ma l’avevamo preparata bene cosi e ora vogliamo continuare su questo livello. Rigori? Io sto dietro, che è meglio, Nico è il nostro rigorista, oggi è stato solo molto sfortunato.

