Ranieri: "Italiano e Palladino due grandi. Bove? Spavento assurdo, uno shock, piangevamo tutti"

Bove ci è mancato soprattutto in campo, era un'annata fantastica

Luca Ranieri, capitano e difensore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco qualche altro estratto: "Italiano fa meno corsa e più possesso, Palladino corre di più. Ma sono due grandi e ora abbiamo battuto Roma, Lazio, Milan, Inter e Juve. Non è da tutti. La storia di Bove? Innanzitutto uno spavento assurdo. Uno shock. Piangevamo tutti. Con l’Empoli giocare non è stato facile. Ora siamo felici perché Edo è con noi. Ma le dico che ci è mancato soprattutto in campo. Era un’annata fantastica".