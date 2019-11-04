Ranieri, impiegato con una discreta continuità. Adesso il rinnovo è vicino

Come riporta La Nazione, la prossima mossa della società viola sarebbe quella di rinnovare il contratto di Luca Ranieri. Una decisione di cui si parlava da tempo e può concretizzarsi in tempi più velo...

Come riporta La Nazione, la prossima mossa della società viola sarebbe quella di rinnovare il contratto di Luca Ranieri. Una decisione di cui si parlava da tempo e può concretizzarsi in tempi più veloci del previsto. L’obiettivo della Fiorentina è quello di pareggiare la durata del contratto di Ranieri a quelli degli altri giovani viola: nuova scadenza al 30 giugno 2024 con un ingaggio di 600mila euro a stagione. Dopo Venuti e Castrovilli, uno dei canterani potrebbe rafforzare il suo legame con Firenze. E il prossimo potrebbe essere Sottil...