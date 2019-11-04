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Ranieri, impiegato con una discreta continuità. Adesso il rinnovo è vicino

Come riporta La Nazione, la prossima mossa della società viola sarebbe quella di rinnovare il contratto di Luca Ranieri. Una decisione di cui si parlava da tempo e può concretizzarsi in tempi più velo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 12:10
Ranieri, impiegato con una discreta continuità. Adesso il rinnovo è vicino - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta La Nazione, la prossima mossa della società viola sarebbe quella di rinnovare il contratto di Luca Ranieri. Una decisione di cui si parlava da tempo e può concretizzarsi in tempi più veloci del previsto. L’obiettivo della Fiorentina è quello di pareggiare la durata del contratto di Ranieri a quelli degli altri giovani viola: nuova scadenza al 30 giugno 2024 con un ingaggio di 600mila euro a stagione. Dopo Venuti e Castrovilli, uno dei canterani potrebbe rafforzare il suo legame con Firenze. E il prossimo potrebbe essere Sottil...

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