Ranieri: "Il 7-1 contro la Fiorentina? Hanno fatto tutti i gol palla lunga a scavalcare la difesa. Lo fanno spesso"

Queste le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa.Ünder era tornato con il Napoli, sono tornati anche Pastore e Pellegrini. Come stanno?"Li ho avuti per pochissimo tempo, il mio compito è quell...

Queste le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa.

Ünder era tornato con il Napoli, sono tornati anche Pastore e Pellegrini. Come stanno?

"Li ho avuti per pochissimo tempo, il mio compito è quello del farmacista, valutare bene chi può giocare dall'inizio e chi può subentrare, contando che ho sempre solo tre cambi. Sono a disposizione, tra virgolette".

La sconfitta di domenica e il ricordo del KO di Coppa possono essere una spinta in più?

"Mi auguro che siano la benzina che fa reagire, dobbiamo proiettarci a questo. Sette gol in Coppa sono tanti, molti sono stati fatti allo stesso modo, palla lunga a scavalcare la difesa, è un'arma che la Fiorentina sfrutta molto bene, ha fatto gol in 35 secondi contro l'Inter. È un loro modello, al di là di chi gioca".

Ha detto che Dzeko e Schick devono giocare insieme, ma poi non hanno reso. Uno dei due potrebbe finire in panchina?

"Potrebbe. Chiederò come stanno, Dzeko ha giocato con una botta all'anca e un meloncino sopra la caviglia. Valuterò e sceglierò".

La Roma conferma una tendenza negativa difensiva: sta pensando di cambiare qualcosa?

"Sto pensando 25 ore al giorno a come cambiare questa squadra. Ci sto mettendo tutto me stesso. Valuterò tutto".

Domani Olsen o Mirante?

"Vediamo, dopo l'allenamento sceglierò. Dovrò aspettare anche l'allenamento di domattina".