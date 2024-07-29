Ranieri: "Ho sempre giocato a tre, mi trovo bene come braccetto. Il rinnovo? Sono felice a Firenze"
Ci stiamo preparando alla grande, stiamo spingendo tanto e conoscendo tutti. Siamo felici e piano piano crescerà la condizione"
Luca Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazione a Radio Bruno dal ritiro della Fiorentina in Inghilterra. Ecco le sue parole:
"La difesa è cambiata? Rispetto agli ultimi anni il modulo è cambiato perchè giochiamo a cinque. Mi trovo molto bene perchè ho sempre giocato a tre come braccetto.
Il rinnovo? Io sono felice qua a Firenze, dobbiamo vedere delle cose ma sono felice di stare qua.
Il gruppo? Siamo un bel gruppo con tanti giovani che stanno alzando il livello dell'allenamento. Manca ancora qualcosa ma non vediamo l'ora di iniziare.
Pongracic? Marin è un grande giocatore, l'ho seguito a Lecce ed all'Europeo. Ci aiuterà davvero tanto."
IL PARERE DI BENEDETTO FERRARA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/ferrara-non-si-puo-ancora-giudicare-perche-ancora-la-fiorentina-non-ce-prade-ha-un-lavoro-difficile/262335/