Ranieri: "Ho sempre giocato a tre, mi trovo bene come braccetto. Il rinnovo? Sono felice a Firenze"

Ci stiamo preparando alla grande, stiamo spingendo tanto e conoscendo tutti. Siamo felici e piano piano crescerà la condizione"

A cura di Redazione Labaroviola 29 luglio 2024 19:22

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