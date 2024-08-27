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Ranieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, ha firmato un quadriennale fino al 2028

La Fiorentina ha rinnovato il contratto del difensore centrale Luca Ranieri fino al 2028, questo il comunicato del club viola sul sito ufficiale: "La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 13:03
Ranieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, ha firmato un quadriennale fino al 2028 -
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La Fiorentina ha rinnovato il contratto del difensore centrale Luca Ranieri fino al 2028, questo il comunicato del club viola sul sito ufficiale: "La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Luca Ranieri al Club viola fino al 30 giugno 2028. Ranieri, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, con la maglia viola ha disputato 67 partite tra Serie A, Coppa Italia e Conference League segnando 5 goal"

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