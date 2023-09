Partita dopo partita, dal quel 18 settembre 2022, Ranieri stupisce tutti confermandosi come uno dei migliori centrali della squadra viola. Adesso quella valigia è disfatta e il sogno rimane uno solo: la convocazione in Nazionale. E se la doppietta di ieri vale come monito, Spalletti sicuramente avrà ascoltato. Lo scrive La Nazione.