Ranieri: "Grosso ci sta aiutando a curare la fase difensiva, siamo cambiati tanto e vogliamo stupire"

Il centrale viola ha parlato della prossima stagione

Luca Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset : “C'è senz'altro un forte interesse nei nostri confronti: il gruppo è mutato notevolmente e siamo certi che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Tra l'altro, sono arrivati innesti di elevato spessore tecnico”.

L'impatto di Grosso Il calciatore si è poi espresso sul nuovo tecnico: "Grosso? L'allenatore cura ogni dettaglio con grande dedizione; essendo stato un difensore d'élite, ci sta dando un contributo fondamentale per affinare i nostri meccanismi difensivi".