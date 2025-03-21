Ranieri esalta Comuzzo: "Lo chiamiamo il soldato. Non perde mai la testa, ha tutto per diventare molto forte"
Durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha così parlato del compagno di reparto, Pietro Comuzzo, esaltandone le qualità: "Lo chiamiamo il r...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2025 15:59
Durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha così parlato del compagno di reparto, Pietro Comuzzo, esaltandone le qualità: "Lo chiamiamo il rosso o il soldato. Ha i piedi per terra e non perde la testa. Ha tutto per diventare molto forte".