Ranieri esalta Amrabat: "Davanti alla difesa ha trovato una dimensione che lo rende unico"
Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri, ex allenatore della Fiorentina, ha così parlato del Marocco, soffermandosi anche a parlare di Sofyan Amrabat: "Lo confesso: è dall...
Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri, ex allenatore della Fiorentina, ha così parlato del Marocco, soffermandosi anche a parlare di Sofyan Amrabat: "Lo confesso: è dall’inizio del Mondiale che ho una simpatia per il Marocco e speravo che facesse strada. L’asse composto da Hakimi, Ounhai e Ziyech è formidabile nella produzione di gioco, riuscendo ad abbinare la qualità alla quantità. Ma se il terzino del Psg e il centrocampista del Chelsea hanno da tempo una vetrina straordinaria, la mezzala dell’Angers sta lievitando, così come tutti i suoi compagni di squadra. Vedo infatti che le voci di mercato danno prezzi in ascesa per tutti i protagonisti di questa avventura e, conoscendo il calcio, non me ne stupisco. Prendiamo Amrabat, che pure alla Fiorentina ha vissuto dei momenti complicati: piazzato davanti alla difesa, ha trovato una dimensione che lo rende unico e, di conseguenza, arricchisce anche il nostro campionato. In generale, è proprio il loro modo di giocare molto compatto che ha reso finora la difesa impenetrabile, tanto che ha subito solo un gol".
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