Ranieri è il valore aggiunto della Fiorentina: Terzic out per infortunio, Italiano crede in lui

Onore al soldatino Luca Ranieri. Appellativo che non vuole scomodare paragoni illustri con ben altri famosi combattenti del pallone viola. Ma il difensore di Spezia ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa da Italiano, anche in situazioni complicate (titolare a Roma contro la Lazio e a Torino con la Juventus, poi 16’ sabato sera con il Milan) ha sempre offerto prestazioni all’altezza del compito assegnatogli. E non è un aspetto banale, considerato che fino all’ultimo sembrava destinato a partire, anche nel mercato invernale; salvo poi scoprirsi quarto centrale di difesa, ma con la predilezione della corsia sinistra. E con l’infortunio di Terzic si candida come alternativa importante, sempre sulla fascia mancina, di Biraghi. Come detto, il suo l’ha sempre fatto, Ranieri. Ragazzo serio e lavoratore. Quanto mite fuori dal campo, tanto deciso dentro. Per informazione chiedere ai suoi ex compagni delle giovanili viola Chiesa e Vlahovic che a Torino hanno ingaggiato un duello (anche verbale) tutto muscoli e personalità. Tornerà utile il soldatino. Lo scrive La Nazione.

