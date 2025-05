Ranieri crede nella Fiorentina: “Ha tutte le carte in regola per andare in finale di Conference”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della Fiorentina, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato anche delle possibilità di arrivare in finale di Conference League dei viola: “Per me la Fiorentina ha tutte le carte in regola per andare in finale: ha battuto la Juventus 3-0, ha segnato all’Atalanta, ha fatto 2-2 a Milano. In queste dieci partite ha ottenuto una sconfitta, quattro pareggi e cinque vittorie, segnando appunto 3 gol alla Juventus, 1 all’Atalanta, pareggiando 2-2 a Milano. È una squadra con ottimi giocatori, grande qualità, e dovremo fare una super partita, perché è una gara da prendere con le molle”.