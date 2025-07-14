Ranieri: "Abbiamo ricominciato ad allenarci molto forte. Non vediamo l'ora di iniziare questa stagione"

Luca Ranieri ha parlato durante l'evento organizzato dalla Fiorentina per presentare la squadra ai tifosi

Il capitano della scorsa stagione Luca Ranieri ha parlato durante il Viola Carpet, l'evento di presentazione organizzato dalla Fiorentina per presentare la Primavera, la prima squadra femminile e quella maschile, queste le sue parole:

"Durante queste vacanze sono stato con la famiglia all'estero dopodiché ho riiniziato ad allenarmi, non vedevamo l'ora di ricominciare. Abbiamo già ricominciato molto forte, è quello che ci vuole, bisogna sacrificarsi, lavorare duro e sudare ogni giorno".