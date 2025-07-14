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Ranieri: "Abbiamo ricominciato ad allenarci molto forte. Non vediamo l'ora di iniziare questa stagione"

Luca Ranieri ha parlato durante l'evento organizzato dalla Fiorentina per presentare la squadra ai tifosi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2025 22:14
Ranieri: "Abbiamo ricominciato ad allenarci molto forte. Non vediamo l'ora di iniziare questa stagione" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il capitano della scorsa stagione Luca Ranieri ha parlato durante il Viola Carpet, l'evento di presentazione organizzato dalla Fiorentina per presentare la Primavera, la prima squadra femminile e quella maschile, queste le sue parole:

"Durante queste vacanze sono stato con la famiglia all'estero dopodiché ho riiniziato ad allenarmi, non vedevamo l'ora di ricominciare. Abbiamo già ricominciato molto forte, è quello che ci vuole, bisogna sacrificarsi, lavorare duro e sudare ogni giorno".

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