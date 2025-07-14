Ranieri: "Abbiamo ricominciato ad allenarci molto forte. Non vediamo l'ora di iniziare questa stagione"
Luca Ranieri ha parlato durante l'evento organizzato dalla Fiorentina per presentare la squadra ai tifosi
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2025 22:14
Il capitano della scorsa stagione Luca Ranieri ha parlato durante il Viola Carpet, l'evento di presentazione organizzato dalla Fiorentina per presentare la Primavera, la prima squadra femminile e quella maschile, queste le sue parole:
"Durante queste vacanze sono stato con la famiglia all'estero dopodiché ho riiniziato ad allenarmi, non vedevamo l'ora di ricominciare. Abbiamo già ricominciato molto forte, è quello che ci vuole, bisogna sacrificarsi, lavorare duro e sudare ogni giorno".