Rai Sport, la Juventus ha chiesto Chiesa, secco rifiuto della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Rai Sport la Juventus avrebbe chiesto ufficialmente Federico Chiesa alla Fiorentina. Una richiesta di informazioni per capire se il colpo potrebbe essere possibile per la p...

Secondo quanto riportato da Rai Sport la Juventus avrebbe chiesto ufficialmente Federico Chiesa alla Fiorentina. Una richiesta di informazioni per capire se il colpo potrebbe essere possibile per la prossima estate. Ma è arrivato netto il rifiuto della società viola che considera il gioiello classe 97 incedibile e la Fiorentina ha ribadito che non ha assolutamente intenzione di vendere il calciatore.