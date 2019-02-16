Rai Sport, la Fiorentina vuole 100 milioni per Chiesa. La Juventus offre Kean per abbassare il prezzo

Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juventus sarebbe pronta a mettere su piatto, per arrivare a Federico Chiesa, il cartellino di Kean, il centravanti classe 2000 della Juventus. La Fiorentina,...

Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juventus sarebbe pronta a mettere su piatto, per arrivare a Federico Chiesa, il cartellino di Kean, il centravanti classe 2000 della Juventus. La Fiorentina, sempre secondo Rai Sport, valuta Chiesa 100 milioni di euro e dunque il cartellino di Kean sarebbe un modo per far abbassare il costo del gioiello di casa viola.