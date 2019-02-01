Rai, Oberlin colpaccio Empoli per l'attacco. Dietro l'acquisto c'è la Fiorentina? I dettagli
Oberlin attaccante velocissimo del Basilea che ha fatto vedere la sua classe anche in Champions League è stato acquistato dall'Empoli in prestito con diritto di riscatto. Ma il calciatore classe 97, e...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2019 17:21
Oberlin attaccante velocissimo del Basilea che ha fatto vedere la sua classe anche in Champions League è stato acquistato dall'Empoli in prestito con diritto di riscatto. Ma il calciatore classe 97, era stato seguito a lungo anche dalla Fiorentina, come riporta Tg Rai Toscana non si esclude che dietro l'ingaggio dell'attaccante ci sia la società viola, ormai sempre più legata con operazioni di mercato al club di Corsi.