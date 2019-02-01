Rai, Oberlin colpaccio Empoli per l'attacco. Dietro l'acquisto c'è la Fiorentina? I dettagli

Oberlin attaccante velocissimo del Basilea che ha fatto vedere la sua classe anche in Champions League è stato acquistato dall'Empoli in prestito con diritto di riscatto. Ma il calciatore classe 97, e...

A cura di Redazione Labaroviola 01 febbraio 2019 17:21

EMPOLI, ITALY - FEBRUARY 01: Empoli FC unveil new signing Dimitri Oberlin February 1, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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