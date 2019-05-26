Rai: i Della Valle non erano al Franchi ma sono a Firenze. Incontro domani per la cessione?

Secondo quanto riportato da “La Domenica Sportiva” in onda su Rai 2, la famiglia Della Valle che in occasione di Fiorentina-Genoa non era presente sugli spalti è comunque ancora a Firenze. Complice la...

Secondo quanto riportato da “La Domenica Sportiva” in onda su Rai 2, la famiglia Della Valle che in occasione di Fiorentina-Genoa non era presente sugli spalti è comunque ancora a Firenze. Complice la presenza di Joe Barone in tribuna autorità, manager dei Cosmos e collaboratore di Commisso, immaginare un incontro domani per la cessione della società è tutt’altro che utopia.