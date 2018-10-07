Radu al 45': "Oggi è una battaglia, non dobbiamo perdere. Il gol? Ne abbiamo fatti tanti così"
Il difensore della Lazio Stefan Radu ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo della gara contro la Fiorentina, ferma sull'1-0 per i biancocelesti: "Ho pizzicato la palla sul primo pa...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 15:35
Il difensore della Lazio Stefan Radu ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo della gara contro la Fiorentina, ferma sull'1-0 per i biancocelesti: "Ho pizzicato la palla sul primo palo ed è arrivata a Ciro. Pure l'anno scorso abbiamo segnato tanti gol così. Oggi è una battaglia e non dobbiamo perdere. Combattiamo fino alla fine per uscire da qui con tre punti".