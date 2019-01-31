Radio Sportiva, Badelj si è proposto alla Fiorentina. Corvino lo rifiuta, il motivo...
Secondo Radio Sportiva, Badelj tramite il suo agente si è proposto alla Fiorentina e in particolare a Pantaleo Corvino. Il DG però si è detto non interessato a riaccogliere il croato in squadra. La mo...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 14:58
Secondo Radio Sportiva, Badelj tramite il suo agente si è proposto alla Fiorentina e in particolare a Pantaleo Corvino. Il DG però si è detto non interessato a riaccogliere il croato in squadra. La motivazione non sta in fatti tecnici o economici ma bensì il dirigente viola è rimasto deluso di come si è conclusa l'avventura di Milan a Firenze