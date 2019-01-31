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Radio Sportiva, Badelj si è proposto alla Fiorentina. Corvino lo rifiuta, il motivo...

Secondo Radio Sportiva, Badelj tramite il suo agente si è proposto alla Fiorentina e in particolare a Pantaleo Corvino. Il DG però si è detto non interessato a riaccogliere il croato in squadra. La mo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 14:58
Radio Sportiva, Badelj si è proposto alla Fiorentina. Corvino lo rifiuta, il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Secondo Radio Sportiva, Badelj tramite il suo agente si è proposto alla Fiorentina e in particolare a Pantaleo Corvino. Il DG però si è detto non interessato a riaccogliere il croato in squadra. La motivazione non sta in fatti tecnici o economici ma bensì il dirigente viola è rimasto deluso di come si è conclusa l'avventura di Milan a Firenze

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