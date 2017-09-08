Radio Bruno, tutti disponibili per Stefano Pioli. Manca solo Eysseric, rientro ancora lontano

Tutti i nazionali sono tornati agli ordini di Pioli. Non si allena Eysseric, che non recupera per Verona e non si prevede un recupero veloce

La Fiorentina ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Verona. Sono tornato tutti i nazionali. Tutti i giocatori stanno quindi lavorando agli ordini di mister Pioli tranne Valentin Eysseric ancora fuori per infortunio. Il fantasista francese ha riportato un problema alla caviglia sinistra nella gara contro la Sampdoria e il suo recupero non è veloce e imminente. Anche oggi il giocatore ha svolto solo terapia, pertanto appare praticamente impossibile vederlo in campo al Bentegodi e sembra difficile anche vederlo in campo contro il Bologna fra 9 giorni. Così riporta Radio Bruno.