Radio Bruno, spunta un nuovo nome per la panchina: Gabriel Heinze
La Fiorentina è in cerca di un allenatore dopo l'addio anticipato di Gattuso.
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 19:31
Secondo Radio Bruno Toscana, Gabriel Heinze, ex difensore della Roma e del Real Madrid è stato proposto a Nicolas Burdisso attualmente è l'allenatore dell'Atlanta United in MLS.
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