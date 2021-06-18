Radio Bruno, spunta un nuovo nome per la panchina: Gabriel Heinze

La Fiorentina è in cerca di un allenatore dopo l'addio anticipato di Gattuso.

Secondo Radio Bruno Toscana, Gabriel Heinze, ex difensore della Roma e del Real Madrid è stato proposto a Nicolas Burdisso attualmente è l'allenatore dell'Atlanta United in MLS.

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