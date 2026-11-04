Radio Bruno rivela: "Vanoli non vede ancora pronti Oulai e Pedro Gonçalves per essere titolari"

In radio è stato anticipato che i due non sono ancora dei titolari per Vanoli

A Radio Bruno è stato rivelato che Pedro Gonçalves non partirà titolare nemmeno domenica contro la Juventus perchè, secondo quanto traspare dal Viola Park, il portoghese non ha ancora più di 30 minuti di autonomia nelle gambe e dovrebbe entrare quindi, a gara in corso contro i bianconeri, non è nemmeno il momento di Oulai, infatti Vanoli lo vede ancora indietro nel modo di giocare e sarebbe improntato a schierare gli stessi uomini di Sassuolo nel posticipo.