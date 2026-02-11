11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Radio Bruno rivela: “Gudmundsson prova a recuperare per il Como, si punta a portarlo in panchina”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Radio Bruno rivela: “Gudmundsson prova a recuperare per il Como, si punta a portarlo in panchina”

Redazione

11 Febbraio · 16:26

Aggiornamento: 11 Febbraio 2026 · 16:26

TAG:

#FiorentinaGudmundsson

Condividi:

di

Filtra ottimismo sulle condizioni di Albert Gudmundsson che prova a recuperare per la gara contro il Como

La Fiorentina cerca di recuperare elementi chiave in vista dei prossimi impegni. Le ultime dal Viola Park, riportate da Radio Bruno, riguardano da vicino le condizioni di Albert Gudmundsson.

Per l’islandese, filtra un moderato ottimismo. Lo staff medico punta a metterlo almeno in panchina già per la prossima trasferta a Como: da domani tornerà ad allenarsi sul campo per valutare la reazione della caviglia sinistra, colpita durante la partita interna contro il Torino. Le sensazioni, però, sono migliori rispetto alle prime previsioni: il dolore è meno intenso del previsto, lasciando aperta la possibilità di un recupero più veloce.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio