Radio Bruno rivela: “Gudmundsson prova a recuperare per il Como, si punta a portarlo in panchina”

La Fiorentina cerca di recuperare elementi chiave in vista dei prossimi impegni. Le ultime dal Viola Park, riportate da Radio Bruno, riguardano da vicino le condizioni di Albert Gudmundsson.
Per l’islandese, filtra un moderato ottimismo. Lo staff medico punta a metterlo almeno in panchina già per la prossima trasferta a Como: da domani tornerà ad allenarsi sul campo per valutare la reazione della caviglia sinistra, colpita durante la partita interna contro il Torino. Le sensazioni, però, sono migliori rispetto alle prime previsioni: il dolore è meno intenso del previsto, lasciando aperta la possibilità di un recupero più veloce.