Radio Bruno rivela: "Brescianini verso la titolarità, ballottaggio aperto tra Mastantuono e Gnonto"

Come rivelato da Radio Bruno, la decisione tra Mastantuono e Gnonto sarà presa da Vanoli solo negli ultimi minuti, prima dell'inizio della partita

Secondo quanto riferito durante la trasmissione radiofonica, su Radio Bruno, questa è la previsione della probabile formazione titolare della Fiorentina contro il Genoa: "De Gea, Jimenz, Dragusin e Ranieri, sono confermati da Paolo Vanoli, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Viery e Valdepenas, Vanoli non si è sbilanciato e la sensazione è che ad oggi osservando anche gli allenamenti, Viery parte avanti a Valdepenas.

A centrocampo Fagioli e Ndour partono titolari, il terzo nome a centrocampo, senza Atta in questo momento è in vantaggio Brescianini su Pedro Goncalves e Oulai.

In attacco Gnonto leggermente più avanti rispetto a Mastantuono, ma le percentuali sono alla pari, è difficile prevedere chi avrà la meglio per una maglia da titolare, sarà una scelta che prenderà Vanoli all'ultimo minuto. Mentre a sinistra Njie è l'unica certezza e Pellegrino è attualmente avanti rispetto a Beto".