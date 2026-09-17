Labaro Viola

Radio Bruno rivela: "Atta verso una maglia da titolare, Dragusin con ogni probabilità partirà dalla panchina"

Come rivelato da Radio Bruno, i due giocatori viola sono pronti per essere convocati, ma si prospettano due soluzioni diverse in vista della partita di domenica contro il Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 19:47
Radio Bruno rivela: "Atta verso una maglia da titolare, Dragusin con ogni probabilità partirà dalla panchina" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Acf Fiorentina
Dragusin
Condividi

Secondo quanto riferito durante la trasmissione radiofonica su Radio Bruno, Atta si è allenato regolarmente in gruppo, niente di grave per lui, sarà convocato per la sfida di domenica e probabilmente sarà in campo.

Mentre Dragusin ha un affaticamento, dovrà essere convocato ma con molte probabilità andrà in panchina.
Il centrocampista viola si porta dietro i problemi fisici emersi dalla tournèe in Inghilterra, è chiaro che la Fiorentina si aspetta molto da lui, la sosta sarà fondamentale per lui, per arrivare contro il genoa al 100%.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok