Radio Bruno rivela: "Atta verso una maglia da titolare, Dragusin con ogni probabilità partirà dalla panchina"

Come rivelato da Radio Bruno, i due giocatori viola sono pronti per essere convocati, ma si prospettano due soluzioni diverse in vista della partita di domenica contro il Napoli

Secondo quanto riferito durante la trasmissione radiofonica su Radio Bruno, Atta si è allenato regolarmente in gruppo, niente di grave per lui, sarà convocato per la sfida di domenica e probabilmente sarà in campo.

Mentre Dragusin ha un affaticamento, dovrà essere convocato ma con molte probabilità andrà in panchina.

Il centrocampista viola si porta dietro i problemi fisici emersi dalla tournèe in Inghilterra, è chiaro che la Fiorentina si aspetta molto da lui, la sosta sarà fondamentale per lui, per arrivare contro il genoa al 100%.