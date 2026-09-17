Radio Bruno rivela: "Atta verso una maglia da titolare, Dragusin con ogni probabilità partirà dalla panchina"
Come rivelato da Radio Bruno, i due giocatori viola sono pronti per essere convocati, ma si prospettano due soluzioni diverse in vista della partita di domenica contro il Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 19:47
Secondo quanto riferito durante la trasmissione radiofonica su Radio Bruno, Atta si è allenato regolarmente in gruppo, niente di grave per lui, sarà convocato per la sfida di domenica e probabilmente sarà in campo.
Mentre Dragusin ha un affaticamento, dovrà essere convocato ma con molte probabilità andrà in panchina.
Il centrocampista viola si porta dietro i problemi fisici emersi dalla tournèe in Inghilterra, è chiaro che la Fiorentina si aspetta molto da lui, la sosta sarà fondamentale per lui, per arrivare contro il genoa al 100%.