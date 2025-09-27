Radio Bruno: Pioli verso la conferma del 4-4-2. Comuzzo terzino. Fagioli ancora in panchina.

Pioli non sembra intenzionato a cambiare il modulo visto contro il Como. Tuttavia pensa a qualche modifica.

Stefano Pioli sta pensando di confermare lo schema di gioco visto contro il Como.

Salgono le quotazioni del 4-4-2 nella vigilia dell’attesissimo derby contro il Pisa. Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, Stefano Pioli dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo ibrido: torna Comuzzo, nell’inedito ruolo di terzino, in una linea a quattro completata da Pongracic, Ranieri e Gosens. Difesa che, in fase di non possesso, diventerà a tre, con Gosens pronto a salire di qualche metro.

A centrocampo dovrebbero essere confermati i quattro della partita contro il Como: Dodo a destra, Mandragora e Nicolussi Caviglia al centro e Fazzini a sinistra. In attacco è quasi sicura la coppia formata da Gudmundsson e Kean.