Radio Bruno: “La caviglia continua a tormentare Kean, probabile forfait col Cagliari: si scalda Piccoli”

Si avvicina la sfida con il Cagliari per la Fiorentina in programma Sabato alle ore 18:00.

All’interno dell’edizione serale de “Il Pentasport” in onda su Radio Bruno, sono arrivate le ultime indicazioni sugli infortunati di casa Fiorentina.

Appare improbabile un rientro per Moise Kean; la caviglia non smette di causare dolore all’attaccante italiano che verosimilmente non sarà della partita e dovrà dare forfait per la seconda partita consecutiva.

Pronto Roberto Piccoli, galvanizzato dal gol vittoria di Bologna e che giocherebbe la partita contro la sua ex squadra.

Per quanto riguarda Parisi, il difensore viola sarà ai box per almeno due settimane e il sostituto dovrebbe essere Fortini poichè sia Solomon sia Harrison dovranno trovare la migliore condizione fisica per poter fare l’esordio dal primo minuto con la maglia della Fiorentina.