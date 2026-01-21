22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:47

Radio Bruno: “La caviglia continua a tormentare Kean, probabile forfait col Cagliari: si scalda Piccoli”

Redazione

21 Gennaio · 21:29

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 21:31

TAG:

#FiorentinaKeanpiccoli

di

Le ultime dall'infermeria della Fiorentina in vista del match contro il Cagliari con Moise Kean che non dovrebbe essere della partita

Si avvicina la sfida con il Cagliari per la Fiorentina in programma Sabato alle ore 18:00.
All’interno dell’edizione serale de “Il Pentasport” in onda su Radio Bruno, sono arrivate le ultime indicazioni sugli infortunati di casa Fiorentina.

Appare improbabile un rientro per Moise Kean; la caviglia non smette di causare dolore all’attaccante italiano che verosimilmente non sarà della partita e dovrà dare forfait per la seconda partita consecutiva.
Pronto Roberto Piccoli, galvanizzato dal gol vittoria di Bologna e che giocherebbe la partita contro la sua ex squadra.

Per quanto riguarda Parisi, il difensore viola sarà ai box per almeno due settimane e il sostituto dovrebbe essere Fortini poichè sia Solomon sia Harrison dovranno trovare la migliore condizione fisica per poter fare l’esordio dal primo minuto con la maglia della Fiorentina.

