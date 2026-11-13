Radio Bruno: "Atta è tornato a svolgere lavoro differenziato ma era programmato. Ndour non preoccupa"

Nel corso della trasmissione odierna, Radio Bruno ha fatto il punto sull'allenamento della Fiorentina e sulle condizioni degli infortunatiSecondo quanto riportato dal Pentasport, ieri la Fiorentina è tornata a lavorare con doppie sedute

Secondo quanto riportato dal Pentasport, ieri la Fiorentina è tornata a lavorare con doppie sedute.

Uno sguardo agli infortunai: Atta, dopo aver lavorato parzialmente in gruppo ieri, oggi è tornato a svolgere lavoro differenziato. Si tratta di un percorso già concordato, il rientro in gruppo deve essere graduale e l’obiettivo dello staff medico è averlo a disposizione contro il Monza.

Lavoro differenziato anche per Ndour, il cui infortunio non desta preoccupazione per il match contro il Monza. Discorso diverso per Pongracic: la sua problematica è seria e i tempi di recupero saranno più lunghi. Anche oggi ha svolto lavori personalizzati, ma una sua presenza contro il Monza è difficile.

Perfettamente recuperato Luca Ranieri, tornato in gruppo.