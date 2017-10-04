Raddoppio viola! Mauro segna di testa il 2-0, la Fiorentina Women's avanti contro il Fortuna in Champions League
Gol di Mauro di testa. La Fiorentina Women's raddoppia in Champions contro il Fortuna FC
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2017 21:51
Minuto 60 la Fiorentina raddoppia con Mauro che di testa segna un bel gol su cross di Vigilucci. Il vantaggio era arrivato nel primo tempo con un bel gol proprio di Vigilucci con un tiro da fuori aria. Sembra propria partita con il piede giusta la Champions League per la Fiorentina Women's. Ricordiamo che il Fortuna FC è uno dei club più forti del calcio femminile.