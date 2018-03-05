Labaro Viola

Il racconto della tragedia, squadra disperata e in lacrime. Della Valle subito avvisati

Astori dormiva in una camera singola al primo piano della nuova ala dell’albergo e, quando uno dei massaggiatori è andato a bussargli alla porta, ha sentito solo un silenzio inquietante. In quel momen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 07:52
Il racconto della tragedia, squadra disperata e in lacrime. Della Valle subito avvisati - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Astori
Condividi

Astori dormiva in una camera singola al primo piano della nuova ala dell’albergo e, quando uno dei massaggiatori è andato a bussargli alla porta, ha sentito solo un silenzio inquietante. In quel momento, dopo le urla ripetute, i pugni sugli stipiti di legno e le chiamate sul cellulare, il panico si è diffuso. Ha chiamato il dottor Luca Pengue e un dipendente dell’hotel è arrivato con un passepartout per entrare. Sono stati momenti terribili. Un dramma.

La notizia è stata comunicata a Pioli e ai giocatori. L’allenatore era sconvolto perché aveva legato tantissimo con Astori. Si è precipitato nella camera 118, dove era presente anche il team manager Marangon. Stravolti i giocatori, che si abbracciavano e piangevano. Hanno chiamato a casa per raccontare dell’accaduto, mentre i Della Valle erano già stati messi a conoscenza della tragedia. Così come Cognigni, Corvino e gli altri dirigenti rimasti a Firenze.

Corriere dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok