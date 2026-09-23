R. Galli: "La sosta servirà a trovare equilibrio. Possibilità per Torreira o Thorstvedt a gennaio"

Le parole di Galli sulla sosta Nazionali e le prossime mosse di mercato

Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:



"Questa sosta sarà preziosa per trovare equilibrio. Vanoli non conosce bene la rosa e ci sono molti giocatori che deve studiare. Questo gruppo va bene per il mister. Penso che Pedro Gonçalves farà belle cose. Ciò che abbiamo visto con Venezia e Napoli ci ha dato una scarica di adrenalina e fiducia che mancavano. Il mister sta portando a Firenze l'entusiasmo che era sparito a inizio campionato"



Sul mercato: "Quella di Mastantuono è stata un'operazione che ha portato un campione nella rosa della Fiorentina. Lui sta vivendo al massimo quest'esperienza e si sta godendo il momento sfruttando l'amore di Firenze. Qualche operazione è rimasta in sospeso alla fine della finestra di mercato, ma che penso che si concluderà nel migliore dei modi in quella di gennaio. Mi riferisco a Torreira o Thorstvedt. Penso che Torreira fosse vicino al ritorno perché la Fiorentina aveva delle proposte per Fagioli."