R. Galli: "La Fiorentina ha sbagliato l'approccio ma soprattutto la scelta dei giocatori, come Beto e Oulai"

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato al Pentasport, della sconfitta della Fiorentina contro il Genoa

Ecco le parole di Riccardo Galli al Pentasport: "La Fiorentina sabato pomeriggio ha sbagliato tutto, l'approccio è stato sbagliato e la voglia di rimediare c'è stata quando era ormai tardi. Hai scialacquato tutto il primo tempo, hai fatto prendere coraggio ad una squadra che era in balia di incubi.

Dico che non ho paura di rivivere le sensazioni dell'anno scorso, però devi riaccendersi qualcosa, perché se concedi a chi sta peggio di te come, Frosinone, Torino e Genoa è un problema.

Il problema della difesa è che i due centrali devono dare delle garanzie, sono i giocatori con i quali si costruisce il reparto. La coppia formata da Dragusin e Ranieri i quali sono i più gettonati al momento, ma hanno dei limiti e questo è oggettivo, dovrà inventarsi qualcosa Vanoli.

Non solo, ma anche gli esterni, eravamo rimasti che Valdepenas e Jimenez non dovevano partire insieme e poi te li ritrovi titolari in questa partita, dove si è sottovalutato il Genoa soprattutto il loro lato della rabbia.

Lo strano esperimento a centrocampo, Oulai e Fagioli, il primo è un giocatore da plasmare ha grandi numeri ma sta ancora studiando e metterlo con Fagioli ha fatto perdere le idee a Fagioli stesso.

Su Beto e Pellegrino, devo dire che Vanoli è impressionato e doveroso a dare a Beto tutto quello che vuoi, però adesso devi far giocare un attaccante che ti porti oltre il gol quel qualcosa in più e quindi credo che in questo momento Beto come Oulai, continuino a studiare per diventare pronti e importanti per la squadra ma in questo momento in questa squadra devono giocare dei giocatori pronti. come Pellegrino".

