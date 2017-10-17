Quotidiano Sportivo, Montella sempre piu a rischio al Milan, decisive le prossime tre partite in campionato

Montella è stato confermato dalla società e sta lavorando alla sfida di Europa League con l’AEK Atene, ma pensa già al campionato. Anche perché le prossime 2-3 sfide saranno decisive, per lui e per la...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2017 12:11

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