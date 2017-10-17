Quotidiano Sportivo, Montella sempre piu a rischio al Milan, decisive le prossime tre partite in campionato
Montella è stato confermato dalla società e sta lavorando alla sfida di Europa League con l’AEK Atene, ma pensa già al campionato. Anche perché le prossime 2-3 sfide saranno decisive, per lui e per la...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 12:11
Montella è stato confermato dalla società e sta lavorando alla sfida di Europa League con l’AEK Atene, ma pensa già al campionato. Anche perché le prossime 2-3 sfide saranno decisive, per lui e per la squadra. Serviranno intanto i 3 punti con Genoa e Chievo e, magari, non perdere la delicata sfida con la Juventus. Altrimenti si potrebbe davvero andare incontro ad un ribaltone, già a fine mese. Lo riporta questa mattina il Quotidiano Sportivo.