Il quotidiano La Verità sbotta: "Piangiamo Astori ma si doveva giocare'"
"Piangiamo Astori. Però si doveva giocare". Questo il titolo del quotidiano "La Verità" di questa mattina evidentemente in totale disaccordo con il blocco del campionato. Morto il capitano della Fiore...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 08:21
"Piangiamo Astori. Però si doveva giocare". Questo il titolo del quotidiano "La Verità" di questa mattina evidentemente in totale disaccordo con il blocco del campionato. Morto il capitano della Fiorentina, Malagò ferma il pallone.