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Qui Milan, mister Gattuso convoca anche Biglia e Calhanoglu

Ecco i giocatori convocati del Milan contro la Fiorentina al Franchi: Donnarumma A, Donnarumma G, Reina; Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli; Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2019 14:15
Qui Milan, mister Gattuso convoca anche Biglia e Calhanoglu - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
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Ecco i giocatori convocati del Milan contro la Fiorentina al Franchi: Donnarumma A, Donnarumma G, Reina; Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli; Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri; Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek e Suso.

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