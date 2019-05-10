Qui Milan, mister Gattuso convoca anche Biglia e Calhanoglu
Ecco i giocatori convocati del Milan contro la Fiorentina al Franchi: Donnarumma A, Donnarumma G, Reina; Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli; Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Ma...
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2019 14:15
Ecco i giocatori convocati del Milan contro la Fiorentina al Franchi: Donnarumma A, Donnarumma G, Reina; Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli; Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri; Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek e Suso.