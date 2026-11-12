"Quest'Udinese sta facendo come la Fiorentina di Pioli, ma i viola avevano dei top per salvarsi"

L'ex dirigente friulano ha parlato di Fiorentina e non solo

Intervistato dalle colonne de Il Gazzettino, l'ex direttore sportivo dell'Udinese Fabrizio Larini ha fatto il punto sulla delicata situazione vissuta dal club friulano, accostandola al recente passato vissuto dalla Fiorentina. Un parallelismo che dimostra come persino organici di spessore possano ritrovarsi a lottare per la salvezza.

Il parallelo con la Fiorentina e il monito ai bianconeri

Riflettendo sulle difficoltà dei friulani, Larini ha tracciato il paragone con i gigliati: "L'Udinese sta ricalcando il percorso della Fiorentina di dodici mesi fa, una squadra che poteva contare su elementi di primissimo piano ma che, nonostante questo, ha fatto grandissima fatica a tirarsi fuori dai guai" ha sottolineato l'ex dirigente, evidenziando le insidie di un'annata storta.

Da qui l'appello e l'avvertimento in vista dei prossimi impegni: "I bianconeri non hanno più margini d'errore: vietato sbagliare ancora. Servono massima concentrazione, un bagno di umiltà e quella feroce determinazione necessaria per uscirne a tutti i costi".