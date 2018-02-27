Questione rinnovi: si avvicina quello di Astori. Ultimo tentativo per Badelj
Il QS La Nazione parla anche dei rinnovi in casa Fiorentina.Quello di Astori si avvicina con un contratto maggiormente spalmato. Il ragazzo ha palesato l’intenzione di voler continuare a vestire la fa...
Il QS La Nazione parla anche dei rinnovi in casa Fiorentina.
Quello di Astori si avvicina con un contratto maggiormente spalmato. Il ragazzo ha palesato l’intenzione di voler continuare a vestire la fascia di capitano della Fiorentina. In questi giorni ci saranno degli incontri con la società per trovare un accordo così da non dover cominciare la prossima stagione con Astori in scadenza di contratto.
Per quanto riguarda Badelj, le possibilità di rinnovo sono minime ma nonostante questo Corvino a breve farà un ultimo tentativo per cercare di convincere al rinnovo il centrocampista croato.