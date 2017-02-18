Questione di Fede: manca Bernardeschi, a Milano ci pensa Chiesa

Federico Chiesa scalpita: il numero 25 è pronto a riprendersi la Fiorentina, complice anche l'assenza dell'altro Federico, Bernardeschi, che a Milano non ci sarà causa squalifica. Su Federico, detto "...

Federico Chiesa scalpita: il numero 25 è pronto a riprendersi la Fiorentina, complice anche l'assenza dell'altro Federico, Bernardeschi, che a Milano non ci sarà causa squalifica. Su Federico, detto "Chiesino", quindi la responsabilità di non far pesare troppo l'assenza del 10. Lui è fresco e riposato e, adesso, non vede l'ora di mettercela tutta contro il Milan di Montella.