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Questione di Fede: manca Bernardeschi, a Milano ci pensa Chiesa

Federico Chiesa scalpita: il numero 25 è pronto a riprendersi la Fiorentina, complice anche l'assenza dell'altro Federico, Bernardeschi, che a Milano non ci sarà causa squalifica. Su Federico, detto "...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2017 12:46
Questione di Fede: manca Bernardeschi, a Milano ci pensa Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Chiesa scalpita: il numero 25 è pronto a riprendersi la Fiorentina, complice anche l'assenza dell'altro Federico, Bernardeschi, che a Milano non ci sarà causa squalifica. Su Federico, detto "Chiesino", quindi la responsabilità di non far pesare troppo l'assenza del 10. Lui è fresco e riposato e, adesso, non vede l'ora di mettercela tutta contro il Milan di Montella.

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