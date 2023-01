Questa volta il caso e la fortuna non potevano bastare. La Juventus viene umiliata a Napoli, è 5-1

La grande bellezza. Con Spalletti come come Sorrentino ha dato alla squadra una regia da Premio Oscar, con Osimhen che come Jep Gambardella ha avuto la capacità di far fallire qualsiasi velleità di rimonta degli avversari. C’è una sola squadra al comando della Serie A e questa sera allo stadio Maradona s’è capito perché – dopo 18 giornate di campionato – tra il Napoli primo in classifica e la Juve (per ora) seconda ci sono dieci punti di differenza. Più squadra, più spietata, semplicemente più forte: la squadra di Spalletti ha stravinto la sfida contro quella di Allegri. Ha segnato e regato spettacolo, ha fatto brillare le sue stelle migliori nella serata più importante.

E’ stata la notte di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il primo, il capocannoniere della Serie A, ha dominato nel duello con Bremer togliendo al brasiliano tutte le sue certezze. Sul gioco aereo, sulla palla lunga, nell’uno contro uno: Osimhen ha vinto tutti i duelli. Il nigeriano ha sbloccato la partita al 14esimo minuto con un tap-in e poi l’ha chiusa con un colpo di testa al 65esimo. Nel mezzo l’assist per l’altro grande protagonista della notte del Maradona: Kvara – un gol, un assist e tante giocate – s’è scrollato di dosso le critiche dopo la rete del momentaneo 2-0, ha zittito i mugugni col dito davanti alla bocca ed è tornato a fare il solito Kvara. Quello che in due mesi ha cambiato tutte le prospettive del Napoli.

E’ finita 5-1, poteva finire anche con un risultato più ampio. Eppure la Juventus nel primo tempo è stata in partita. Dopo la traversa colpita al 21esimo da Di Maria ha guidato la partita per un quarto d’ora e poi nel finale di frazione – dopo il gol del Fideo – ha sfiorato anche il pareggio. Però oggi contro questo Napoli devi essere perfetto e la Juventus di Allegri soprattutto in fase difensiva non lo è stata. Non solo ha perso l’imbattibilità dopo 680 minuti, ma l’ha fatto nel peggiore dei modi. Con una prestazione difensiva imbarazzante, con Bremer per distacco il peggiore in campo.

Il Napoli questa sera ha messo in mostra la più bella versione di sé stesso. Nel girone d’andata ha vinto a San Siro contro il Milan e stravinto al Maradona contro la Juventus. Ha battuto le due più dirette inseguitrici e ha dimostrato che la sconfitta contro l’Inter alla ripresa delle ostilità è stata solo un incidente di percorso. L’unico di un cammino straordinario. Lo riporta TMW

