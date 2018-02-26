Questa Fiorentina sembra quella di Sinisa. I dirigenti andrebbero cambiati

Interessante il pezzo scritto da Benedetto Ferrara oggi su Repubblica. Di Fiorentine di medio basso livello ne abbiamo viste non poche. Questa somiglia un po’ a quella di Sinisa, con la differenza ch...

Interessante il pezzo scritto da Benedetto Ferrara oggi su Repubblica. Di Fiorentine di medio basso livello ne abbiamo viste non poche. Questa somiglia un po’ a quella di Sinisa, con la differenza che quella aveva perso in partenza l’amor proprio, perchè figlia di un’idea sballata di calcio. Questa è solo il prodotto di un periodo di vacche magre, dove per far le nozze coi fichi secchi servirebbero osservatori brillanti e dirigenti molto ambiziosi. Forse un periodo così tornerà, ce lo auguriamo, nel frattempo è giusto voler bene a questo gruppo che ci mette l’anima e corre controvento alla ricerca di un futuro. Onore ai tifosi congelati da Burian, la società dovrebbe premiare i valorosi che non hanno voluto mancare l’appuntamento.