Questa Fiorentina perfetta e infantile che fa impazzire i tifosi viola. Federico Chiesa il simbolo
La gente applaude perché ha voglia di vincere, di stupire, di regalare gioia. Cosi Pioli sta plasmando la squadra viola..
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 10:28
Fiorentina imperfetta e un po’ infantile, ma generosa e anche impavida, che mister Stefano Pioli sta plasmando fin dai primi giorni del ritiro di Moena. Forse anche per queste sue caratteristiche è stata inondata dall’amore del tifo durante le prime uscite ufficiali della stagione. Il suo simbolo è Federico Chiesa, uno che non smette mai di provarci nonostante gli errori. Travolge tutto e tutti, fino al capolavoro, come contro il Bologna. La gente lo applaude lo stesso, perché ha voglia di vincere, di stupire, di regalare gioia.
Corriere dello Sport Stadio